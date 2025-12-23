США исключили российскую компанию из-под санкций «закона Цезаря»

Власти США исключили российскую компанию «СТГ Логистик» из санкционного списка, введенного в рамках так называемого «закона Цезаря», однако организация осталась под другими ограничениями, связанными с Сирией. Это следует из обновленных данных управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Согласно опубликованной информации, ранее «СТГ Логистик» фигурировала сразу в двух санкционных режимах — SYRIA-CAESAR и PAARSSR-EO13894. После пересмотра перечней компания была выведена из-под действия «закона Цезаря», но сохранила присутствие во втором санкционном списке, отмечает RT.