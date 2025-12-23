США исключили российскую компанию из-под санкций «закона Цезаря»

Власти США исключили российскую компанию «СТГ Логистик» из санкционного списка, введенного в рамках так называемого «закона Цезаря», однако организация осталась под другими ограничениями, связанными с Сирией. Это следует из обновленных данных управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Согласно опубликованной информации, ранее «СТГ Логистик» фигурировала сразу в двух санкционных режимах — SYRIA-CAESAR и PAARSSR-EO13894. После пересмотра перечней компания была выведена из-под действия «закона Цезаря», но сохранила присутствие во втором санкционном списке, отмечает RT.

Одновременно США сняли санкции по линии «закона Цезаря» с семи сирийских и одной ливанской компании, а также с шести граждан Сирии и одного гражданина Ливана. При этом все они, как и российская компания, по-прежнему числятся в перечне PAARSSR-EO13894.

Этот санкционный режим применяется в отношении физических и юридических лиц, которых американская сторона связывает с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Он позиционируется как механизм «содействия привлечению к ответственности» и поддержки региональной стабилизации, передает «Радиоточка НСН».

