Укрнафта приостановила работу после ночных взрывов

Производственные объекты крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафта» получили серьезные повреждения в результате взрывов в ночь на вторник, работа предприятия временно остановлена. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

В компании заявили, что по объектам «Укрнафты» был нанесен удар, приведший к значительным разрушениям. В настоящее время ремонтные бригады занимаются устранением последствий и оценкой ущерба. Конкретные объекты и регионы, где произошли повреждения, в «Нафтогазе» не уточнили.

Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. Она управляет шестью нефтегазодобывающими управлениями, тремя газоперерабатывающими заводами и сервисным подразделением, обслуживающим отрасль.

Добыча нефти и газа ведется в восьми регионах Украины, а сеть автозаправок компании насчитывает более 660 комплексов по всей стране, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ukrnafta.com
ТЕГИ:НафтогазУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры