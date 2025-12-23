Укрнафта приостановила работу после ночных взрывов
Производственные объекты крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафта» получили серьезные повреждения в результате взрывов в ночь на вторник, работа предприятия временно остановлена. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».
В компании заявили, что по объектам «Укрнафты» был нанесен удар, приведший к значительным разрушениям. В настоящее время ремонтные бригады занимаются устранением последствий и оценкой ущерба. Конкретные объекты и регионы, где произошли повреждения, в «Нафтогазе» не уточнили.
«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. Она управляет шестью нефтегазодобывающими управлениями, тремя газоперерабатывающими заводами и сервисным подразделением, обслуживающим отрасль.
Добыча нефти и газа ведется в восьми регионах Украины, а сеть автозаправок компании насчитывает более 660 комплексов по всей стране, передает «Радиоточка НСН».
