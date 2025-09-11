Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран

Военные учения России и Белоруссии «Запад-2025» являются плановыми и не нацелены против других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»

Он отметил, что маневры - это «продолжение военного сотрудничества и отработки взаимодействия» между Москвой и Минском, которые являются стратегическими союзниками, сообщает RT.

«Поэтому будем дальше продолжать эту нашу линию, которая абсолютно не является ни для кого секретом», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

