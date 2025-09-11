Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
Военные учения России и Белоруссии «Запад-2025» являются плановыми и не нацелены против других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что маневры - это «продолжение военного сотрудничества и отработки взаимодействия» между Москвой и Минском, которые являются стратегическими союзниками, сообщает RT.
«Поэтому будем дальше продолжать эту нашу линию, которая абсолютно не является ни для кого секретом», - заключил представитель Кремля.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запрет электросамокатов у детсадов назвали нарушением Конституции
- Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»
- США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»
- «Молимся за ваше здоровье»: Трамп передал Лукашенко письмо
- Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом
- «Вырежут скот»: Депутатов предостерегли от сокращения поголовья у фермеров
- Латвия закроет воздушное пространство у границы с РФ и Белоруссией
- Икона и жертва: Как убийство Кирка обострит «грызню» Трампа с демократами
- Актриса Стойилкович рассказала, как попала в сериал «Москва слезам не верит»
- Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru