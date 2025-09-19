Германия отдаст свои деньги оружейным компаниям, но они принадлежат иностранцам. Немецкий бюджет состоит из долгов, но дальше будет еще хуже, рассказал немецкий политолог и экономист Айке Хамер в беседе с НСН.



Немецкий парламент большинством голосов 18 сентября принял закон о новом плане бюджета Германии на текущий год, как следует из оглашения результатов голосования в Бундестаге. Согласно проекту, разработанного правящей коалицией Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), федеральное правительство в текущем году сможет потратить 502,55 миллиарда евро. На оборону предусмотрено 62,73 миллиарда евро. Чистый объём заимствований должен остаться на запланированном уровне в 81,8 миллиарда евро. Это большая проблема, отметил Хамер.