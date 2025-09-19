Немецкий политолог обвинил Мерца в выводе бюджета за рубеж

Бюджетный план Германии, который продвигал канцлер Мерц, приведет только к обнищанию страны, заявил НСН Айке Хамер.

Германия отдаст свои деньги оружейным компаниям, но они принадлежат иностранцам. Немецкий бюджет состоит из долгов, но дальше будет еще хуже, рассказал немецкий политолог и экономист Айке Хамер в беседе с НСН.

Немецкий парламент большинством голосов 18 сентября принял закон о новом плане бюджета Германии на текущий год, как следует из оглашения результатов голосования в Бундестаге. Согласно проекту, разработанного правящей коалицией Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), федеральное правительство в текущем году сможет потратить 502,55 миллиарда евро. На оборону предусмотрено 62,73 миллиарда евро. Чистый объём заимствований должен остаться на запланированном уровне в 81,8 миллиарда евро. Это большая проблема, отметил Хамер.

«Главная проблема в том, что расходы бюджета не инвестируются в промышленность страны. Большая часть денег достанется оборонным предприятиям, а они принадлежат иностранным владельцам. У Германии нет собственного оборонного производства. Средства просто уйдут за рубеж. Я не думаю, что кредиты хоть как-то помогут немецким компаниям, даже наоборот, заемные деньги ухудшат положение. К тому же, это был план на 2025 год, а через пару месяцев согласовывать проект на 2026-й. Там тоже будет скандал, огромные долги, которые мы не успеваем выплачивать и катастрофа», — ужаснулся он.

Немецкий политолог добавил, что канцлеру удастся удержать свои позиции, так как его партнеры по правительству испугаются выступать против него.

«Я удивляюсь, почему социал-демократы терпят такую ситуацию. Исторически эта партия всегда выступала за интересы рабочих, но сейчас все наоборот. Заводы закрываются, безработица растет, а все, что делает СДПГ — ослабляет тех, кого должна была защищать. Они приняли все решения, которые означают обеднение немцев — поддержали военную истерию. Эта партия не начнет борьбу с канцлером Мерцем, хотя союз с ним противоречит принципам социал-демократии, потому что она боится досрочных выборов. На них она гарантировано проиграет, а нынешние руководители тогда потеряют свои посты», — подчеркнул он.

