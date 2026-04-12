Трампу «все равно»: Переговоры США и Ирана не увенчались успехом
Встреча в Пакистане длилась более 20 часов, но соглашение Вашингтон и Тегеран так и не заключили.
Накануне в Пакистане состоялись переговоры США и Ирана по поводу вспыхнувшего в конце февраля конфликта. Они продлились более 20 часов и в том числе касались вопросов Ормузского пролива и ядерной темы. При этом стороны заявили, что не добились консенсуса в переговорах и не заключили никакого соглашения.
НЕУДАЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс после завершения переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде заявил, что американская сторона возвращается домой, так и не достигнув сделки с Ираном.
При этом, по словам политика, США на переговорах с ИРИ проявили гибкость и уступчивость. Вэнс рассказал, что в руководстве приказали делегатам приехать на встречу в Пакистан «с наилучшими намерениями» и любой ценой добиться заключения сделки.
«Нам просто не удалось добиться того, чтобы иранцы были готовы принять наши условия. Думаю, мы проявили достаточную гибкость. Мы были довольно уступчивы. <...> Но, к сожалению, нам не удалось добиться какого-либо прогресса», - сказал вице-президент США на пресс-конференции.
Между тем, американский президент Дональд Трамп заявил, что ему все равно на исход переговоров с ИРИ, так как, по его словам, Вашингтон уже одержал победу.
«Посмотрим, что произойдет, но с моей точки зрения — мне все равно», - сказал политик журналистам.
В МИД Ирана переговоры с США назвали самыми продолжительными за 2026 год. В ведомстве обозначили прошедшую встречу как напряженную и подчеркнули, что разногласия между сторонами сохраняются.
«Этот раунд переговоров (с США – прим. НСН) был самым продолжительным за этот год и длился в общей сложности 24 или 25 часов», - рассказал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи агентству «Mehr».
Переговоры Тегерана и Вашингтона прошли в субботу 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Это произошло после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
Встреча состоялась в двух форматах — прямом и опосредованном. Предварительно стороны утвердили повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступали в качестве посредников. Уточняется, что после этого начались прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.
С иранской стороны в переговорах участвовали спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Делегацию США представили Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
ЧТО ОБСУЖДАЛИ?
Агентство «Reuters» передавало, что в ходе встречи США и Ирана были затронуты темы Ормузского пролива и ядерной повестки. Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон добивается гарантий, исключающих возможность создания ядерного оружия. По его словам, именно разногласия по этому вопросу стали одной из причин отсутствия соглашения. Однако иранская сторона рассматривает ядерную тему в более широком контексте — вместе с санкциями и вопросами безопасности.
Известно, что делегации также обсуждали репарации, снятие с Тегерана санкций, завершение конфликта в целом. Кроме того, сообщалось, что США на переговорах с Ираном настаивали на вывозе из Тегерана запасов обогащенного урана. Согласно информации «Tasnim», иранская делегация отказалась от выполнения этого условия Вашингтона.
По данным источника, американская сторона пыталась добиться целей, которых не смогла достичь в ходе войны. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов. Отмечается, что Тегеран «свел эти попытки на нет».
ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ
Иранское агентство «Tasnim» также передавало, что в ходе переговоров в Исламабаде делегации США и Ирана столкнулись с противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива. Известно, что в ИРИ настаивают на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа страны.
Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. США настаивают на свободе судоходства, тогда как Иран подчеркивает свои права на контроль над акваторией.
Сообщалось, что в ходе переговоров с пакистанскими посредниками ИРИ передала список своих «красных линий» на переговорах с США. По данным IRIB, в него вошли суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Ирана, а также достижение на переговорах с Вашингтоном прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Отмечается, что в Тегеране настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.
Между тем, бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН подчеркнул, что основным игроком в переговорах с Ираном остаются США, хотя у Израиля есть свое видение, чем должен завершиться конфликт.
«В этих переговорах основной игрок — это Соединенные Штаты. Израиль, конечно, принимает активное участие, у него есть свое видение. И Израиль хотел бы, чтобы определенная часть этих пунктов, которые уже были упомянуты, была реализована. В частности, кроме ядерной программы, тут еще есть ракетная программа и поддержка террора в регионе. Если все эти три вопроса будут решены, то у Израиля тоже не будет проблем», - заметил он.
Ранее Дональд Трамп предостерег Китай от гипотетических поставок оружия Ирану, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
