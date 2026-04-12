Трампу «все равно»: Переговоры США и Ирана не увенчались успехом

НЕУДАЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс после завершения переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде заявил, что американская сторона возвращается домой, так и не достигнув сделки с Ираном.

При этом, по словам политика, США на переговорах с ИРИ проявили гибкость и уступчивость. Вэнс рассказал, что в руководстве приказали делегатам приехать на встречу в Пакистан «с наилучшими намерениями» и любой ценой добиться заключения сделки.

«Нам просто не удалось добиться того, чтобы иранцы были готовы принять наши условия. Думаю, мы проявили достаточную гибкость. Мы были довольно уступчивы. <...> Но, к сожалению, нам не удалось добиться какого-либо прогресса», - сказал вице-президент США на пресс-конференции.