СМИ: США на переговорах с Ираном настаивал на вывоз запасов обогащенного урана
США на переговорах с Ираном настаивал на вывоз из Тегерана запасов обогащенного урана, сообщает Tasnim.
Иранские переговорщики отказался от выполнения этого условия Вашингтона. По данным агентства, американская сторона пытались добиться целей, которых не смогла добиться в ходе войны. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов.
Отмечается, что Тегеран «свел эти попытки на нет».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается домой, так и не достигнув сделки с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США на переговорах с Ираном настаивал на вывоз запасов обогащенного урана
- Украина несколько раз нарушила пасхальное перемирие
- СМИ: Переговоры Ирана и США касались Ормузского пролива и ядерной темы
- Трамп заявил, что ему все равно на сделку с Ираном, так как США победили
- Патриарх Кирилл: Надежду на спасение души имеют те, кто исполняет Божий закон
- В РФ возникли перебои с поставками бытовой техники ушедших брендов
- СМИ: Иран будет пропускать не более десятка судов в день через Ормузский пролив
- Рогозин написал, что отправил бы корабль на Луну раньше США, удалив затем пост
- Вэнс: Делегация США возвращается домой, не достигнув сделки с Ираном
- Симоньян: Кеосаян завещал похоронить его прах дома