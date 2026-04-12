СМИ: США на переговорах с Ираном настаивал на вывоз запасов обогащенного урана

Иранские переговорщики отказался от выполнения этого условия Вашингтона. По данным агентства, американская сторона пытались добиться целей, которых не смогла добиться в ходе войны. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов.

Отмечается, что Тегеран «свел эти попытки на нет».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается домой, так и не достигнув сделки с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

