СМИ: США на переговорах с Ираном настаивал на вывоз запасов обогащенного урана

США на переговорах с Ираном настаивал на вывоз из Тегерана запасов обогащенного урана, сообщает Tasnim.

Иранские переговорщики отказался от выполнения этого условия Вашингтона. По данным агентства, американская сторона пытались добиться целей, которых не смогла добиться в ходе войны. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов.

Отмечается, что Тегеран «свел эти попытки на нет».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается домой, так и не достигнув сделки с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры