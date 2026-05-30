В «Единой России» призвали установить единые правила пользования платными парковками
Партия «Единая Россия» требует упорядочить правила пользования платными парковками, сообщила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.
По ее словам, в последнее время россияне чаще сообщают о проблемах с платными парковками. Помимо сложностей с оплатой нередко возникают случаи, когда горожанам выписывают штрафы из-за технических задержек.
При этом в летний период вопрос стоит особенно остро, поскольку миллионы семей отправляются в отпуск на автомобилях. Как подчеркнула Болилая, водители должны знать о стоимости метса на парковке и иметь возможность удобной оплаты.
Ранее Минтранс предложил обязать регионы обеспечить гражданам право оплачивать парковку «альтернативными способами», если безналичная оплата или мобильное приложение недоступны. В ведомстве также критически оценили состояние существующих парковок, которые создаются без учета транспортной ситуации, что приводит к «хаотичному паркованию», напоминает «Радиоточка НСН».
