В «Единой России» призвали установить единые правила пользования платными парковками

Партия «Единая Россия» требует упорядочить правила пользования платными парковками, сообщила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.

В Минтрансе предложили увеличить бесплатные места на парковках для многодетных

По ее словам, в последнее время россияне чаще сообщают о проблемах с платными парковками. Помимо сложностей с оплатой нередко возникают случаи, когда горожанам выписывают штрафы из-за технических задержек.

При этом в летний период вопрос стоит особенно остро, поскольку миллионы семей отправляются в отпуск на автомобилях. Как подчеркнула Болилая, водители должны знать о стоимости метса на парковке и иметь возможность удобной оплаты.

Ранее Минтранс предложил обязать регионы обеспечить гражданам право оплачивать парковку «альтернативными способами», если безналичная оплата или мобильное приложение недоступны. В ведомстве также критически оценили состояние существующих парковок, которые создаются без учета транспортной ситуации, что приводит к «хаотичному паркованию», напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
