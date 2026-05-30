Минздрав утвердил 11 новых медицинских должностей
Минздрав РФ обновил список медицинских должностей, убрав 16 специальностей и добавив 11 новых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
С 1 сентября 2026 года появятся такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, а также нутрициолог. Также в списке медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.
При это ряд должностей исключен из номенклатуры. Среди них врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, диабетолог, миколог, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, сексолог, зубной врач и не только. С 1 сентября 2028 года из перечня также исключат такие должности, как врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог.
Ранее ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Виктор Фомин объяснял, что исключение должностей из списка не приведет к отсутствию медицинской помощи по соответствующим профилям. Список обновили для устранения формального дублирования функций, передает «Радиоточка НСН».
