Минздрав утвердил 11 новых медицинских должностей

С 1 сентября 2026 года появятся такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, а также нутрициолог. Также в списке медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

При это ряд должностей исключен из номенклатуры. Среди них врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, диабетолог, миколог, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, сексолог, зубной врач и не только. С 1 сентября 2028 года из перечня также исключат такие должности, как врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог.

Ранее ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Виктор Фомин объяснял, что исключение должностей из списка не приведет к отсутствию медицинской помощи по соответствующим профилям. Список обновили для устранения формального дублирования функций, передает «Радиоточка НСН».

