Востоковед не поверил в перемирие между Трампом и Ираном
Позиция Тегерана все еще неприемлема для Америки, заявил НСН Андрей Чупрыгин.
Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом, ракетную программу и обогащенный уран, но США не могут себе позволить оставить все в руках иранского режима и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), рассказал НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
США и Иран через посредника (Пакистан) договорились о перемирии на две недели. Тегеран открывает Ормузский пролив, а американские войска и Израиль прекращают атаки по иранской территории. Об этом сообщает CNN. Чупрыгин не уверен, что это надолго.
«Я не уверен в том, что это “перемирие” будет продолжаться сколько-либо значимое время, потому что основания для этого как минимум противоречивые. Иранцы заявили, что они победили, а Трампу необходимо согласиться на 10 пунктов. Президент США, заявил, что, наоборот, Иран согласен на требования Америки. Если перемирие действительно продлится хотя бы пару недель, то Пакистану может удастся усадить стороны за стол переговоров. Однако есть большое “но”. Ситуация в Ормузском проливе сегодня не бьется с теми намерениями, которые высказывались Соединенными Штатами. Он остается под контролем Ирана, что совершенно неприемлемо для Вашингтона. Более того, иранцы не откажутся от своих ракетных программ и обогащения урана, что следует из заявлений КСИР», — отметил он.
Чупрыгин добавил, что видит одну возможность для позитивных переговоров.
«Я не берусь сказать, когда закончится перемирие. Предсказывать что-то бесполезно, так как мы имеем дело с Трампом. Он непредсказуем — никогда не угадаешь, что он скажет сегодня вечером или завтра утром. Американский президент — парень импульсивный, которым управляют внутренние эмоции. Если говорить о перспективах со стороны Ирана, то вряд ли наступит мир, если переговоры будут вести КСИР, а если гражданская администрация, то можно предполагать более позитивный исход», — заключил он.
