Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом, ракетную программу и обогащенный уран, но США не могут себе позволить оставить все в руках иранского режима и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), рассказал НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

США и Иран через посредника (Пакистан) договорились о перемирии на две недели. Тегеран открывает Ормузский пролив, а американские войска и Израиль прекращают атаки по иранской территории. Об этом сообщает CNN. Чупрыгин не уверен, что это надолго.