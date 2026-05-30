В России намерены разработать систему блокировки двигателя из-за паров алкоголя
В России может появиться система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне, пишет РИА Новости со ссылкой на план реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.
Ответственными за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры РФ.
Предусмотрено создание системы, которая будет собирать информацию о состоянии водителя транспортного средства, обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Помимо прочего разрабатывается устройство для дистанционного контроля за скоростью движения транспортного средства и манерой вождения.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сообщил НСН, что сотрудники ГИБДД реже проверяют водителей-женщин на алкоголь, сказывается доверие к ним как к более ответственным водителям.
