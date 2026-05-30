Туск призвал всерьез отнестись к словам о конце «спокойного сна» для европейцев
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО серьезно отнестись к заявлению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
«Вчера бывший президент России Медведев сказал, что спокойному сну граждан стран ЕС подошел конец. Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова», - подчеркнул Туск в соцсетях.
Ранее Медведев, комментируя падение беспилотника на жилой дом в Румынии, написал в мессенджере «Макс», что граждане стран Евросоюза как население воюющих государств не смогут спать спокойно.
Как заявили в посольстве России в Бухаресте, падение беспилотника в румынском городе Галаце — провокация украинской сторону, и инцидент нельзя интерпретировать как враждебные действия Москвы в отношении Румынии, напоминает «Радиоточка НСН».
