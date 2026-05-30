Звезда «Наследников» Снук сыграет в ремейке «Птиц» Хичкока

Звезда сериала «Наследники» австралийская актриса Сара Снук исполнит главную роль в ремейке культового триллера Альфреда Хичкока «Птицы». Об этом сообщает издание «Deadline».

Известно, что проект, производством которого занимается студия «Universal», получит новое воплощение в формате мини-сериала. Отмечается, что его сценарий уже пишет Том Спезиали.

«Артисты и поэт»: Создатель «Фишера» рассказал о новом спектакле, Ефремове и Талькове

Новую версию триллера создатели описывают как «физиологически острую и осовремененную переработку классики Хичкока». В отличие от оригинала действия новой ленты развернутся на Аляске, а в центре сюжета будет детективная история с убийством и совершенно новый состав персонажей во главе с Мирой Мэсси в исполнении обладательницы «Эмми» Снук.

Оригинальный рассказ Дафны дю Морье 1952 года разворачивался в сельской местности Корнуолла. Хичкок перенес действие в калифорнийский прибрежный городок Бодега-Бэй.

Издание пишет, что попытки сделать ремейк «Птиц» были и раньше, но ни одна не продвинулась дальше стадии разработки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что создатели сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина начали работу над вторым сезоном сериала «Отпечатки» для онлайн-кинотеатра «КИОН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПтицыСериалАктрисаРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры