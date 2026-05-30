МО: ВС РФ уничтожили военные аэродромы и объекты энергетики ВСУ
ВС РФ ликвидировали военные аэродромы, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что поражение по украинским объектам было нанесено высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.
В министерстве также рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, ударные БПЛА поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Кроме того, в Минобороны объявили об уничтожении силами ПВО десяти управляемых авиационных бомб, реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 352 украинских дронов.
Ранее в МО сообщили, что за ночь 30 мая силы ПВО сбили 127 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
