МО: ВС РФ уничтожили военные аэродромы и объекты энергетики ВСУ

ВС РФ ликвидировали военные аэродромы, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что поражение по украинским объектам было нанесено высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

В Киеве прогремели взрывы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

В министерстве также рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, ударные БПЛА поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Кроме того, в Минобороны объявили об уничтожении силами ПВО десяти управляемых авиационных бомб, реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 352 украинских дронов.

Ранее в МО сообщили, что за ночь 30 мая силы ПВО сбили 127 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
