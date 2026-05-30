СМИ: Поставки пылесосов из Китая в РФ в апреле выросли вдвое
В апреле 2026 года поставки пылесосов из Китая в Россию выросли в годовом выражении в два раза до рекордных $69,3 млн. сообщают РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.
Уточняется, что в годовом выражении стоимость поставок выросла в 2,1 раза, а в месячном — на 21%. При этом поставки роботов-пылесосов выросли на 55,5%, составив $38,4 млн.
Общий объем импорта за первые четыре месяца текущего года достиг 229,4 миллиона долларов. Это вдвое больше аналогичного показателя прошлогоднего периода.
Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России с начала года вырос почти на 20% и достиг $85,24 млрд., передает «Радиоточка НСН».
