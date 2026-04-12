СМИ: Переговоры Ирана и США зашли в тупик
Переговоры иранских и американских делегаций, которые начались 11 апреля в Исламабаде, зашли в тупик, сообщает Financial Times.
По данным издания, камнем преткновения остается вопрос возобновления судоходства в Ормузском проливе. Стороны не могут прийти к согласию о том, как должна выглядеть модель управления им. Тегеран настаивает на сохранении абсолютного контроля над проливом и введении платы за проход судов. США предложили совместно управлять стратегическим маршрутом.
Также Иран настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
