СМИ: Переговоры Ирана и США зашли в тупик

Переговоры иранских и американских делегаций, которые начались 11 апреля в Исламабаде, зашли в тупик, сообщает Financial Times.

По данным издания, камнем преткновения остается вопрос возобновления судоходства в Ормузском проливе. Стороны не могут прийти к согласию о том, как должна выглядеть модель управления им. Тегеран настаивает на сохранении абсолютного контроля над проливом и введении платы за проход судов. США предложили совместно управлять стратегическим маршрутом.

Также Иран настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры