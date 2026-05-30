Суд вновь отказал «Битцевскому маньяку» в переводе в колонию ближе к Москве

Кроме того, «Битцевский маньяк» требовал взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные «глубокие морально-нравственные страдания». Пичушкин говорил, что «страдает от заболевания системы кровообращения второй степени» из-за сложных климатических условий. Он находится в колонии «Полярная сова», которая расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2025 году Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворять иск Пичушкина, в котором маньяк просил перевести его в колонию, расположенную ближе к этому городу. Известно, что до задержания преступник проживал в столице, где и совершал убийства. В Москве до сих пор живет мать Пичушкина, которая в интервью СМИ говорила о том, что ей далеко ездить навещать сына.

