Суд вновь отказал «Битцевскому маньяку» в переводе в колонию ближе к Москве
Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу пожизненно осужденного Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», который оспаривал отказ в переводе в колонию, находящуюся ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Кроме того, «Битцевский маньяк» требовал взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные «глубокие морально-нравственные страдания». Пичушкин говорил, что «страдает от заболевания системы кровообращения второй степени» из-за сложных климатических условий. Он находится в колонии «Полярная сова», которая расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2025 году Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворять иск Пичушкина, в котором маньяк просил перевести его в колонию, расположенную ближе к этому городу. Известно, что до задержания преступник проживал в столице, где и совершал убийства. В Москве до сих пор живет мать Пичушкина, которая в интервью СМИ говорила о том, что ей далеко ездить навещать сына.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что следствие продолжает раскрывать обстоятельства убийств, совершенных Михаилом Попковым, известным как «Ангарский маньяк», на счету которого более 90 жертв, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
