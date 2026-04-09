Палец на спусковом крючке: Иран отказался от переговоров из-за нарушений США
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти, проведение переговоров он назвал нецелесообразным.
Вашингтон нарушил три пункта мирного плана из десяти еще до начала переговоров, сообщил в соцсети Х спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Ирана и отрицании права Тегерана обогащать уран. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп назвал предложение Ирана из десяти пунктов «работоспособной основной для переговоров», при этом уже нарушены три его пункта. Галибаф отметил, что в таких условиях прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
Трамп же заявил, что корабли, американские самолеты и военные останутся на своих местах рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение.
ПОЧЕМУ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
Ранее Вашингтон и Тегеран при посредничестве Пакистана сумели временно договориться, согласовав двухнедельное прекращение огня. В рамках «договора» предполагалось, что Тегеран открывает Ормузский пролив, а американские войска и Израиль прекращают атаки по иранской территории.
8 апреля иранские СМИ вышли с заголовками о том, что США и Израиль спустя практически сутки нарушили перемирие.
До этого Трамп заявил, что любезно согласился на двухнедельное перемирие и готов прекратить удары по Ирану, если тот откроет Ормузский пролив. Позднее Иран снова приостановил движение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.
Агентство Tasnim сообщило, что Иран выйдет из мирного соглашения, если Израиль будет нарушать перемирие и атаковать Ливан. Очевидно, что Иран снова официально выступает против каких-либо переговоров с Вашингтоном.
После согласования временного перемирия Иран объявил о своей «великой победе», так как речь шла именно о плане Тегерана из 10 пунктов, который якобы согласился принять Трамп.
По утверждению иранской стороны, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, разрешить обогащение урана, снять санкции и вывести войска из ближневосточного региона. Трамп сразу же назвал все подобные сообщения фейками.
Предполагалось, что переговоры делегаций США и Ирана состоятся в Исламабаде 10 апреля. Предложенный Ираном план из 10 пунктов Трамп назвал рабочей основой переговоров.
Американский журналист Такер Карлсон усомнился, что США одержали победу над Ираном.
«Прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», - сказал он на видео на своей странице в Х.
По его словам, конфликт обошелся США в сотни миллиардов долларов, а цель в виде смены режима в Иране даже близко не была достигнута.
ЧТО ДАЛЬШЕ: ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом, ракетную программу и обогащенный уран, но США не могут себе позволить оставить все в руках иранского режима и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), рассказал НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
«Иранцы заявили, что они победили, а Трампу необходимо согласиться на 10 пунктов. Президент США, заявил, что, наоборот, Иран согласен на требования Америки. Если перемирие действительно продлится хотя бы пару недель, то Пакистану может удастся усадить стороны за стол переговоров. Однако есть большое “но”. Ситуация в Ормузском проливе сегодня не бьется с теми намерениями, которые высказывались Соединенными Штатами. Он остается под контролем Ирана, что совершенно неприемлемо для Вашингтона. Более того, иранцы не откажутся от своих ракетных программ и обогащения урана, что следует из заявлений КСИР», — отметил он.
Он уверен, что пока говорить о переговорах рано, так как стороны к ним не готовы.
«Американский президент — парень импульсивный, которым управляют внутренние эмоции. Если говорить о перспективах со стороны Ирана, то вряд ли наступит мир, если переговоры будут вести КСИР, а если гражданская администрация, то можно предполагать более позитивный исход», - добавил он.
Очевидно также, что «перемирием» был недоволен Израиль.
Основным игроком в переговорах с Ираном остаются США, хотя у Израиля есть свое видение, чем должен завершиться конфликт, рассказал НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген. Он назвал три ключевых итога перемирия, которые удовлетворят Тель-Авив.
«В этих переговорах основной игрок — это Соединенные Штаты. Израиль, конечно, принимает активное участие, у него есть свое видение. И Израиль хотел бы, чтобы определенная часть этих пунктов, которые уже были упомянуты, была реализована. В частности, кроме ядерной программы, тут еще есть ракетная программа и поддержка террора в регионе. Если все эти три вопроса будут решены, то у Израиля тоже не будет проблем», — пояснил собеседник НСН.
При этом он подчеркнул, что власти Израиля хотели бы видеть смену руководства Ирана, однако это не принципиальный дли них вопрос.
Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что перемирие между США и Ираном — лишь «этап на пути к достижению целей» Израиля в отношении Ирана.
«И я хочу ясно заявить: у нас все еще есть цели, которые нужно завершить, и мы достигнем их либо путем соглашения, либо возобновив боевые действия. Мы готовы вернуться к бою в любой необходимый момент. Наш палец на спусковом крючке», - передает его слова The Times of Israel.
