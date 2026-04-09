ПОЧЕМУ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Ранее Вашингтон и Тегеран при посредничестве Пакистана сумели временно договориться, согласовав двухнедельное прекращение огня. В рамках «договора» предполагалось, что Тегеран открывает Ормузский пролив, а американские войска и Израиль прекращают атаки по иранской территории.

8 апреля иранские СМИ вышли с заголовками о том, что США и Израиль спустя практически сутки нарушили перемирие.

До этого Трамп заявил, что любезно согласился на двухнедельное перемирие и готов прекратить удары по Ирану, если тот откроет Ормузский пролив. Позднее Иран снова приостановил движение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.

Агентство Tasnim сообщило, что Иран выйдет из мирного соглашения, если Израиль будет нарушать перемирие и атаковать Ливан. Очевидно, что Иран снова официально выступает против каких-либо переговоров с Вашингтоном.

После согласования временного перемирия Иран объявил о своей «великой победе», так как речь шла именно о плане Тегерана из 10 пунктов, который якобы согласился принять Трамп.

По утверждению иранской стороны, США согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, разрешить обогащение урана, снять санкции и вывести войска из ближневосточного региона. Трамп сразу же назвал все подобные сообщения фейками.

Предполагалось, что переговоры делегаций США и Ирана состоятся в Исламабаде 10 апреля. Предложенный Ираном план из 10 пунктов Трамп назвал рабочей основой переговоров.

Американский журналист Такер Карлсон усомнился, что США одержали победу над Ираном.

«Прошлой ночью это выглядело как победа для Соединённых Штатов, хотя, строго говоря, это, вероятно, было поражение», - сказал он на видео на своей странице в Х.

По его словам, конфликт обошелся США в сотни миллиардов долларов, а цель в виде смены режима в Иране даже близко не была достигнута.