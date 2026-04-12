Вэнс: Делегация США возвращается домой, не достигнув сделки с Ираном
12 апреля 202606:01
Американская делегация возвращается домой, так и не достигнув сделки с Ираном, сообщил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», – указал он по итогам переговоров в Исламабаде. Вэнс отметил, что невозможность достичь соглашения между США и Ираном является куда более плохой новостью для Тегерана, нежели для Вашингтона.
Ранее стало известно, что Ормузский пролив вызвал разногласия на переговорах США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
