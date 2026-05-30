Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова

На 75 году жизни умерла балерина, педагог и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Любовь Кунакова родилась 8 августа 1951 года. Сценическую карьеру начала в 1974 году. На ее счету роли в «Легенде о любви», «Спящей красавице», «Жизели», «Баядерке», «Лебедином озере», «Дон Кихоте» и не только.

В 1997 году Кунакова стала педагогом-репетитором Мариинского театра, а затем балетмейстером-репетитором. Помимо прочего в 1997—2002 годах преподавала классический танец в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, обучая балету в Японии, Бразилии, Южной Корее.

В 1974 году балерине присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1983 году — народной артистки РСФСР. В 2009 году балерина была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2025 году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

