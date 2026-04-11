СМИ: США согласились разблокировать замороженные активы ИРИ

По данным источника, США готовы разблокировать $6 млрд замороженных иранских активов, находящихся в распоряжении Катара.

Собеседник издания оценил такой шаг как признак «серьезности» со стороны США в вопросе достижения соглашения с Ираном на переговорах в Исламабаде. Отмечается, что размораживание активов «напрямую связано» с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Иран передал Пакистану список «красных линий» на переговорах с США.