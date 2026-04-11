СМИ: США согласились разблокировать замороженные активы ИРИ
США согласились разблокировать замороженные активы ИРИ в банках Катара и других государств. Об этом сообщает агентство «Reuters».
По данным источника, США готовы разблокировать $6 млрд замороженных иранских активов, находящихся в распоряжении Катара.
Собеседник издания оценил такой шаг как признак «серьезности» со стороны США в вопросе достижения соглашения с Ираном на переговорах в Исламабаде. Отмечается, что размораживание активов «напрямую связано» с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Иран передал Пакистану список «красных линий» на переговорах с США.
- СМИ: США согласились разблокировать замороженные активы ИРИ
- В Иране опровергли информацию о проходе судна США через Ормузский пролив
- В Москве госпитализировали актера Клаудио де Мальо
- ВСУ ударили по Новой Каховке и нарушили пасхальное перемирие
- Главному тренеру «Балтики» Талалаеву провели операцию на желудочно‑кишечном тракте
- Дуров: Протокол Telegram по противодействию цензуре обновили
- Мединский рассказал о сложном согласовании обмена пленными между Россией и Украиной
- Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось
- Мини-фильм и бусины: Лидер «Мураками» о новом альбоме «Невеста хочет домой»
- СМИ: ИРИ передала Пакистану список «красных линий» на переговорах с США