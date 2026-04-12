СМИ: Иран будет пропускать не более десятка судов в день через Ормузский пролив

Иранские власти намерены пропускать не более 10 судов через Ормузский пролив, сообщает Wall Street Journal.

Вэнс: Делегация США возвращается домой, не достигнув сделки с Ираном

По данным издания, плата за проход может доходить до 2 миллионов долларов за супертанкер. Судовладельцы из ряда стран договариваются о пересечении Ормузского пролива с Корпусом стражей исламской революции.

Отмечается, что немногочисленные суда, пересекающие пролив, должны двигаться по специально выделенным маршрутам и получать соответствующие разрешения.

Ранее стало известно, что Ормузский пролив вызвал разногласия на переговорах США и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
