СМИ: Ормузский пролив вызвал разногласия на переговорах США и Ирана

Переговорные делегации США и Ирана столкнулись с противоречиями при обсуждении статуса Ормузского пролива на переговорах в Исламабаде, сообщает Tasnim.

По данным агентства, представители двух стран провели уже два раунда встреч в столице Пакистана. Тема Ормузского пролива является одним из вопросов, вызывающих серьёзные разногласия в обсуждениях между Вашингтоном и Тегераном. Иран настаивает на сохранении своих военных достижений и обеспечении прав народа страны.

Ранее США согласились разблокировать замороженные активы ИРИ в банках Катара и других государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
