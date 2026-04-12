Трамп заявил, что ему все равно на сделку с Ираном, так как США победили

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ему все равно на исход переговоров с Ираном, потому что США уже одержали победу.

Вэнс: Делегация США возвращается домой, не достигнув сделки с Ираном

«Посмотрим, что произойдёт, но с моей точки зрения - мне всё равно», – указал глава государства.

Ранее Трамп пригрозил ударами по Ирану в случае срыва переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
