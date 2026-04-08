Вашингтон и Тегеран при посредничестве Пакистана сумели временно договориться, согласовав двухнедельное прекращение огня. Ближневосточная страна выдвинула предложение из 10 пунктов, которые американский президент Дональд Трамп назвал «рабочей основой», на которой может быть достигнуто уже окончательное соглашение о долгосрочном мире. CNN утверждает, что Израиль хоть и согласился с перемирием, но остался им недоволен. Цви Маген считает, что Тель-Авив будет удовлетворен, если будут решены три ключевых для Израиля вопроса.

«В этих переговорах основной игрок — это Соединенные Штаты. Израиль, конечно, принимает активное участие, у него есть свое видение. И Израиль хотел бы, чтобы определенная часть этих пунктов, которые уже были упомянуты, была реализована. В частности, кроме ядерной программы, тут еще есть ракетная программа и поддержка террора в регионе. Если все эти три вопроса будут решены, то у Израиля тоже не будет проблем», — пояснил собеседник НСН.

При этом он подчеркнул, что хотя власти Израиля и хотели бы видеть смену руководства Ирана или по крайней мере изменения политического курса страны, однако это не принципиальный дли них вопрос. Более остро обстоит ситуация с Ливаном, так как прекращение огня в этой стране также было в предложенном Ираном плане.

«Отдельно у Израиля вопрос, касающийся противостояния с террористами в Ливане, которые называются «Хезболла». Непонятно до конца даже мне, входит ли Ливан в это двухнедельное соглашение или продолжается противостояние с Израилем? Я считаю, что он должен быть подключен, и будет необходимо найти те или иные решения при участии Ливана, который в этом отношении ведет себя достаточно вяло», — заключил Маген.

Ранее востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН усомнился в том, что временное перемирие приведет к заключению долгосрочного соглашения.

