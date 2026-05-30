СМИ: Финский бренд Kuoma закроет фабрику после ухода с российского рынка
Финская компания Kuomiokoski Oy, которая производит обувь под брендом Kuoma, закроет фабрику в поселении Куомиокоски и перенесет производство в город и Мянтюхарью. Об этом сообщает Yle.
По данным СМИ, в последние годы финансовые показатели компании падали на фоне ухода с российского рынка. С 2022 года оборот предприятия снизился примерно на треть, а в 2025 году потери превысили €1 миллион.
Фабрика в Куомиокоски работала с 1930 года. В руководстве компании уточняют, что новое помещение в Мянтыхарью располагает более современными производственными мощностями, что позволит обрабатывать до 18 пар обуви в час.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине приведет к разорению Европы, напоминает «Радиоточка НСН».
