Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе

ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА

Президент США Дональд Трамп объявил, что по большинству положений следующих этапов мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа был достигнут консенсус. Однако он добавил, что некоторые положения все же предстоит доработать.

«В некоторых случаях договоренности, достигнутые в прекрасных египетских кабинетах, могут не работать на практике. Но по большинству пунктов консенсус есть», - передают «Известия».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Это произошло в 12:00 по московскому времени в рамках реализации мирного плана Трампа. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные, в соответствии с параметрами соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, заняли обновленные линии развертывания, передает RT.