Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по сектору Газа, отметив при этом, что часть из них все еще нуждается в доработке. Режим прекращения огня вступил в Газе в силу днем ранее. Между тем, в России положительно оценили сложившуюся ситуацию в регионе.
ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА
Президент США Дональд Трамп объявил, что по большинству положений следующих этапов мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа был достигнут консенсус. Однако он добавил, что некоторые положения все же предстоит доработать.
«В некоторых случаях договоренности, достигнутые в прекрасных египетских кабинетах, могут не работать на практике. Но по большинству пунктов консенсус есть», - передают «Известия».
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Это произошло в 12:00 по московскому времени в рамках реализации мирного плана Трампа. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные, в соответствии с параметрами соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, заняли обновленные линии развертывания, передает RT.
Накануне в палестинском движении ХАМАС заявили о гарантиях окончательного прекращения войны в Газе. Глава политбюро объединения в анклаве и руководитель переговорной делегации Халиль аль-Хейя рассказал, что гарантии предоставили Египет, Катар, Турция и администрация США. Он отметил, что заключенное в египетском Шарм-эш-Шейхе соглашение предусматривает вывод израильских войск из сектора Газа, возобновление работы КПП «Рафах» и расширение поставок гуманитарной помощи.
По его словам, договоренности включают масштабный обмен заключенными, в рамках которого Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, 1,7 тысячи человек, задержанных после октября 2023 года, а также всех несовершеннолетних и женщин.
«ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ»
В конце сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и в том числе предусматривает введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.
9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. В связи с этим он пообещал восстановить территорию.
«Мы создадим условия, пригодные для жизни людей — сейчас в Газе жить невозможно», - сказал политик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал план Трампа «лучшим из возможных» вариантов в настоящий момент. Он подчеркнул, что документ устраивает арабские страны и не вызывает неприятия у Израиля.
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН тоже положительно оценил сделку.
«Это достаточно выгодная сделка. На данном этапе конфликт не окончен, но остановился. Израиль не был счастлив от этой войны, кроме некоторых маргинальных политиков. Возвращение заложников и тел погибших тоже позитивная составляющая. Вопрос в том, как это будет развиваться и будет ли ХАМАС соблюдать договоренности. От этого зависит статус Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – прим. НСН). Во всяком случае, его воспринимают позитивно сейчас. Соглашение с ХАМАС означает, что группировка разоружается и больше не будет участвовать в политической жизни Газы. Там пока будет задействована международная группа экспертов, которая займется восстановлением жизни в анклаве. В дальнейшем ХАМАС захочет вернуться и будет искать для этого лазейку. Но это вопрос будущего», - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве есть что предложить для урегулирования ситуации в Газе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
