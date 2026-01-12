ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
ФСБ и Росгвардия предотвратили теракт, который планировали украинские спецслужбы на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«В городе Чусовой... задержан гражданин России 1972 года рождения, который сообщил о том, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на "безопасные счета" денежные средства в размере 350 тысяч рублей», - отметили в ФСБ.
Злоумышленники выдавали себя за работников правоохранительных органов и специальных служб. Фигурант под предлогом оказания содействия в возврате денег изготовил взрывное устройство для совершения теракта на транспортной инфраструктуре в Пермском крае.
Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители ведут сбор доказательств для квалификации деяний фигуранта по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ либо взрывных устройств.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Ставрополе, пишет «Свободная пресса».
