ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае

ФСБ и Росгвардия предотвратили теракт, который планировали украинские спецслужбы на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«В городе Чусовой... задержан гражданин России 1972 года рождения, который сообщил о том, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на "безопасные счета" денежные средства в размере 350 тысяч рублей», - отметили в ФСБ.

Злоумышленники выдавали себя за работников правоохранительных органов и специальных служб. Фигурант под предлогом оказания содействия в возврате денег изготовил взрывное устройство для совершения теракта на транспортной инфраструктуре в Пермском крае.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки. Правоохранители ведут сбор доказательств для квалификации деяний фигуранта по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ либо взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Ставрополе, пишет «Свободная пресса».

