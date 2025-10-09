Израиль атаковал Газу после заявления о мирных договоренностях
Израиль нанес удары по сектору Газа после заявлений о достигнутых мирных договоренностях между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает служба гражданской обороны анклава.
«С момента объявления... о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы», - отмечается в сообщении.
Также интенсивные авиаудары зафиксировали в городе Газа.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль договорились о первом этапе мирного плана по Газе, в рамках которого планируется освобождение заложников и вывод израильских войск до согласованной линии, пишет 360.ru.
