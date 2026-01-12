Приза в номинации «Лучшая роль актера в мюзикле или комедии» удостоился актер Тимоти Шаламе («Дюна», «Дюна: Вторая часть») за свою роль в «Марти Великолепный», а вот за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле «Золотой глобус» взяла актриса Роуз Бирн за фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла».

КАКИЕ ПРЕМИИ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Напомним, что поклонников кинематографа ждет еще несколько важных кинопремий. Так, 1 марта 2026 года состоится вручение 78-ой престижной американской премии Гильдии киноактёров США (Actor Awards), в число номинантов которой вошел российский актер Юрий Колокольников с работой в сериале «Белый лотос». Коллектив сериала отмечен в категории «лучший актерский состав в драматическом сериале». Также в числе претендентов на награду за «лучшую мужскую роль» числятся Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая Луна»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Майкл Бакари Джордан («Грешники») и Джесси Племонс («Бугония»). За «Лучшую женскую роль поборются Джесси Бакли («Гамнет»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Эмма Стоун («Бугония») и Чейз Инфинити («Битва за битвой»). Actor Awards проводится ежегодно и насчитывает 15 номинаций.

Вручение главной кинопремии – премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года в театре «Долби» (Dolby Theatre) в Голливуде. Она станет уже 98-ой по счету. Проведет церемонию, как и в прошлом году, американский комик Конан О’Брайен. В шорт-лист кинопремии попали сразу 17 фильмов, созданных при участии россиян. Так, среди них мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Три сестры».