Шаламе, Ди Каприо и Бакли: Чем запомнился «Золотой глобус»-2026
Состоялась кинопремия "Золотой глобус", где взял призы ряд ярких и неординарных картин со звездами Голливуда в главных ролях, а за премию Гильдии киноактёров США, которая намечена на март, могут побороться россияне.
В ночь на понедельник, 12 января, в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Провела ее снова комик Никки Глейзер, как и в 2025 году. Лучшей драматической картиной признали «Гамнет» режиссера Хлои Чжао, а лучшим анимационным фильмом стал «Кей-поп-охотницы на демонов». Другие подробности церемонии вручения «Золотого глобуса», а также предстоящих премий – в материале НСН.
КОМУ ДОСТАЛСЯ "ГЛОБУС"
Картина «Гамнет» основана на одноимённом романе Мэгги О'Фаррелл и рассказывает вымышленную историю жизни сына великого поэта и драматурга Уильяма Шекспира Хемнета, который умер еще ребенком. В центре сюжета – отношения Шекспира (Пол Мескал) с женщиной всей его жизни Агнес, которая родила ему нескольких детей. Актриса Джесси Бакли, исполнившая роль Агнес, была также удостоена награды за «Лучшую женскую роль в драме» за этот фильм.
В номинации «Лучший фильм – драма» также была представлена картина Гильермо дель Торо «Франкенштейн», «Простая случайность» Джафара Панахи, «Грешники» Райана Куглера, «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью и «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.
Приз за «Лучшую мужскую роль в драме» получил Вагнер Моура, сыгравший Армандо в криминальной бразильской драме «Секретный агент» - картина взяла «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Фильм повествует о школьном учителе Марселу, который оказался в центре политических перипетий последних лет военной диктатуры в Бразилии.
Награду за лучший фильм (в жанре мюзикла или комедии) получил фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Режиссер также завоевал премии в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». «Битва за битвой» - фильм о бывшем революционере-активисте Бобе Фергюсоне, который вынужден вступить в схватку со старым врагом - полковником Локджо (Шон Пенн), чтобы спасти свою дочь Уиллу. Сыгравшая в фильме актриса Тейана Тейлор выбрана лучшей актрисой второго плана.
Приза в номинации «Лучшая роль актера в мюзикле или комедии» удостоился актер Тимоти Шаламе («Дюна», «Дюна: Вторая часть») за свою роль в «Марти Великолепный», а вот за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле «Золотой глобус» взяла актриса Роуз Бирн за фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла».
КАКИЕ ПРЕМИИ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Напомним, что поклонников кинематографа ждет еще несколько важных кинопремий. Так, 1 марта 2026 года состоится вручение 78-ой престижной американской премии Гильдии киноактёров США (Actor Awards), в число номинантов которой вошел российский актер Юрий Колокольников с работой в сериале «Белый лотос». Коллектив сериала отмечен в категории «лучший актерский состав в драматическом сериале». Также в числе претендентов на награду за «лучшую мужскую роль» числятся Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая Луна»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Майкл Бакари Джордан («Грешники») и Джесси Племонс («Бугония»). За «Лучшую женскую роль поборются Джесси Бакли («Гамнет»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Эмма Стоун («Бугония») и Чейз Инфинити («Битва за битвой»). Actor Awards проводится ежегодно и насчитывает 15 номинаций.
Вручение главной кинопремии – премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года в театре «Долби» (Dolby Theatre) в Голливуде. Она станет уже 98-ой по счету. Проведет церемонию, как и в прошлом году, американский комик Конан О’Брайен. В шорт-лист кинопремии попали сразу 17 фильмов, созданных при участии россиян. Так, среди них мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Три сестры».
Ранее Бронзит в интервью НСН рассказывал, что ему чудом и хитростью удалось пройти отбор – ради этого он даже придумал мультфильму несуществующего аниматора Тимура Когнова.
«И я решил попробовать обнулиться, стать «ноунеймом» и пробиться туда только за счет качества фильма. Это была страшно рискованная история, очень наглая. Но я хотел проверить, насколько фестивали сегодня смотрят кино и не смотрят на все остальное», - раскрыл он НСН.
В шорт-листе «Оскара» также числится научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», в создании которого принимали участие восемь россиян. Также там заявлены картины «Тайный агент», «Орудия», «Злая. Часть 2», «Франкенштейн», «Супермен», «Миссия невыполнима: Финальная расплата», «Грешники», «Марти Великолепный», «Капитан Америка: Новый мир», «Трон: Арес» и F1, где также потрудились профессионалы из России.
В этом году премию «Оскар» впервые начнут вручать еще и за лучший кастинг в фильмах — это первая новая номинация за последние 20 лет.
