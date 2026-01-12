Эстония запретила въезд 261 участвовавшему в СВО россиянину
Эстония решила запретить въезд в республику 261 россиянину-участнику специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в соцсети X.
«Эстония ввела запрет на въезд для первых 261 российского участника боевых действий», - написал глава МИД.
Как отметил Цахкна, «это только начало», Эстония продолжит работу по расширению списка подпадающих под ограничительные меры.
Ранее Таллин запретил въезд священнику Русской православной церкви Роману Колесников из-за поддержки внешней политики России, напоминает РЕН ТВ.
