Эстония запретила въезд 261 участвовавшему в СВО россиянину

Эстония решила запретить въезд в республику 261 россиянину-участнику специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в соцсети X.

«Эстония ввела запрет на въезд для первых 261 российского участника боевых действий», - написал глава МИД.

Как отметил Цахкна, «это только начало», Эстония продолжит работу по расширению списка подпадающих под ограничительные меры.

Ранее Таллин запретил въезд священнику Русской православной церкви Роману Колесников из-за поддержки внешней политики России, напоминает РЕН ТВ.

