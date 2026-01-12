Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек»

Гренландия - беззащитная автономия. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия

По словам политика, остров «по сути, беззащитен».

«Вы знаете, какая у них оборона? Две собачьи упряжки», - отметил Трамп.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты нужны Гренландии «гораздо больше, чем они нам», и острову стоит заключить сделку с Вашингтоном.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп приказал командирам спецназа США разработать план вторжения в Гренландию, напоминает РЕН ТВ.

