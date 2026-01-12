Фон дер Ляйен заявила, что РФ должна показать заинтересованность в мире

Россия должна продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Песков: Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — отметила глава ЕК.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал, что Россия и США могут заключить мирное соглашение по Украине без участия Европы, сообщает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
