Фон дер Ляйен заявила, что РФ должна показать заинтересованность в мире

Праздничные дни в Москве прошли в штатном режиме В Москве в ближайшие дни может выпасть еще до 16 сантиметров снега Столичный Дептранс предупредил о локальных изменениях в движении наземного транспорта Собянин: Высокотехнологичные операции становятся доступнее для москвичей Четыре технопарка ввели в эксплуатацию в Москве в прошедшем году