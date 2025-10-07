Трамп заявил, что разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мира на Украине может оказаться более сложной задачей, чем урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
«Я думал, что этот вопрос будет легко урегулировать, но оказалось, что он, возможно, сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.
Ранее Трамп заявил, что не станет поставлять Украине ракеты Tomahawk, пока не поймет, как Киев планирует их использовать.
В Кремле подчеркнули, что ждут разъяснений от Вашингтона и предупредили, что передача такого вооружения приведет к дальнейшему обострению отношений между Россией и США, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru