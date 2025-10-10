Вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 12:00 мск 10 осктября. Об этом сообщает RT.

ХАМАС заявил о гарантиях окончательного прекращения войны в Газе

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указали, что израильские военные, в соответствии с параметрами соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, заняла обновлённые линии развертывания.

«Силы ЦАХАЛ... развернуты в регионе и продолжат действовать для устранения любых немедленных угроз», — говорится в сообщении.

Ранее представители Израиля и палестинского движения ХАМАС согласовали первый этап мирного плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ХамасПеремириеСектор ГазаИзраиль

