Вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указали, что израильские военные, в соответствии с параметрами соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, заняла обновлённые линии развертывания.

«Силы ЦАХАЛ... развернуты в регионе и продолжат действовать для устранения любых немедленных угроз», — говорится в сообщении.

Ранее представители Израиля и палестинского движения ХАМАС согласовали первый этап мирного плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

