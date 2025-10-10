Вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 12:00 мск 10 осктября. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указали, что израильские военные, в соответствии с параметрами соглашения о прекращении огня и возвращении заложников, заняла обновлённые линии развертывания.
«Силы ЦАХАЛ... развернуты в регионе и продолжат действовать для устранения любых немедленных угроз», — говорится в сообщении.
Ранее представители Израиля и палестинского движения ХАМАС согласовали первый этап мирного плана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
