«Золотой глобус» — это премия кинопрессы. Это премия не специалистов, а журналистов, аккредитованных в Голливуде. Поэтому рассчитывать на глубокий анализ, наверное, сложно. Поэтому меня никакие результаты «Золотого глобуса» не удивляют. К Ди Каприо в принципе очень сложное отношение. Мне Ди Каприо больше нравится, чем Тимоти Шаламе. В нем более ярко выражено мужское начало. Я очень жалею, что «Золотой глобус» не получил блестящий, потрясающий артист Шон Пенн. Я очень рассчитываю, что он получит «Оскар». Но я рад за Пола Томаса Андерсона - он фантастический режиссер», - рассказал он.

Собеседник НСН также рассказал, какое влияние окажут результаты «Золотого глобуса» на грядущую кинопремию «Оскар» и заявил, что у «Битвы за битвой» большие шансы на награду.

«Говорят, премия «Золотой глобус» будет иметь определенное влияние на премию «Оскар», вот тут и посмотрим. Это совсем разные вещи, хотя бы потому, что на «Оскаре» все-таки голосуют профессионалы, которых около шести тысяч человек. Но «Битва за битвой» все равно остается одним из главных претендентов на «Оскар», как и тот же Шон Пенн. Что касается «Секретного агента», то, я думаю, «Золотой глобус» решил поддержать бразильское кино, учитывая политическую ситуацию», - подытожил он.

Ранее стало известно, что российский актер Юрий Колокольников номинирован на Actor Awards за роль в «Белом лотосе», церемония награждения пройдет 1 марта 2026 года. Премия «Оскар» же намечена на 15 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

