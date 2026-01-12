А как же Шон Пенн? От «Золотого глобуса» призвали не ждать «глубины»
Не стоит ждать глубокого анализа от кинопремии, присуждаемой прессой, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что расстроен тем, что актер Шон Пенн не получил награды на «Золотом глобусе», однако напророчил ему и фильму «Битва за битвой» статуэтки на «Оскаре».
В воскресенье стали известны лауреаты кинопремии «Золотой глобус». Лучшим фильмом (в жанре мюзикла или комедии) признали фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн. Лучшей драматической картиной стал фильм Хлои Чжао «Гамнет», а приз за лучший анимационный фильм взяла картина «Кей-поп-охотницы на демонов». Награду за лучшую актерскую работу получил Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Также награды удостоился бразильский актер Вагнер Моура, сыгравший в триллере «Секретный агент». Шнейдеров поделился впечатлениями от результатов премии.
«Золотой глобус» — это премия кинопрессы. Это премия не специалистов, а журналистов, аккредитованных в Голливуде. Поэтому рассчитывать на глубокий анализ, наверное, сложно. Поэтому меня никакие результаты «Золотого глобуса» не удивляют. К Ди Каприо в принципе очень сложное отношение. Мне Ди Каприо больше нравится, чем Тимоти Шаламе. В нем более ярко выражено мужское начало. Я очень жалею, что «Золотой глобус» не получил блестящий, потрясающий артист Шон Пенн. Я очень рассчитываю, что он получит «Оскар». Но я рад за Пола Томаса Андерсона - он фантастический режиссер», - рассказал он.
Собеседник НСН также рассказал, какое влияние окажут результаты «Золотого глобуса» на грядущую кинопремию «Оскар» и заявил, что у «Битвы за битвой» большие шансы на награду.
«Говорят, премия «Золотой глобус» будет иметь определенное влияние на премию «Оскар», вот тут и посмотрим. Это совсем разные вещи, хотя бы потому, что на «Оскаре» все-таки голосуют профессионалы, которых около шести тысяч человек. Но «Битва за битвой» все равно остается одним из главных претендентов на «Оскар», как и тот же Шон Пенн. Что касается «Секретного агента», то, я думаю, «Золотой глобус» решил поддержать бразильское кино, учитывая политическую ситуацию», - подытожил он.
Ранее стало известно, что российский актер Юрий Колокольников номинирован на Actor Awards за роль в «Белом лотосе», церемония награждения пройдет 1 марта 2026 года. Премия «Оскар» же намечена на 15 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
