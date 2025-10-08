«Это всё спектакль»: Политолог объяснил, почему Нетаньяху критикует США
Антиамериканская риторика премьер-министра Биньямина Нетаньяху направлена для внутреннего потребления, заявил в беседе с НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Президент США Дональд Трамп позволяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху критиковать действия Вашингтона, позволяя, таким образом, выпустить пар, но на самом деле уже всё решено, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к США с критикой их ближневосточной политики. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа не являются геноцидом, Израиль не применяет ковровые бомбардировки. Глава израильского правительства подчеркнул, что действия ЦАХАЛ нельзя сравнивать с тем, что США устроили при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки. Ципис отметил, что критика США премьер-министром Израиля Нетаньяху направлена для внутреннего потребления.
«Это всё спектакль. Нетаньяху критикует Америку, хотя за кулисами уже обо всём договорились. У Нетаньяху большая проблема - он боится ультраправых внутри Израиля, которые на него обрушились с большой критикой еще две недели назад, когда состоялось голосование в ООН. В их понимании Нетаньяху провалился. Это был исторический и дипломатический провал главы израильского правительства в том, что вообще дошло дело до голосования в ООН о провозглашении Палестинского государства. Ультраправые поклялись не отдать ни одного метра израильской земли, то есть Западный берег реки Иордан. Они требуют продолжить оккупацию и полный захват сектора Газа, а также, чтобы Нетаньяху ни в коем случае не соглашался на план президента США Дональда Трампа. В противном случае они выйдут из коалиции и обрушат правительство Нетаньяху, поэтому глава правительства вынужден повторять антиамериканскую риторику для внутреннего потребления», - считает политолог.
По его словам, Нетаньяху пытаться как-то смягчить свое падение.
«Трамп дает Нетаньяху немножко выпустить пар. На самом деле уже всё решено. ХАМАС пойдет на эту сделку, которая станет фактической капитуляцией Израиля. В этой сделке есть несколько пунктов. Например, около 4000 боевиков ХАМАС должны будут отпущены из израильских тюрем в обмен на 40 израильских заложников, которые находятся у ХАМАС. Израиль должен будет прекратить военную операцию, вывести войска из сектора Газы. Следом за этим последует голосование о провозглашении Палестинского государства, что станет фактическим поражением Израиля во времена премьерства Нетаньяху. Следующим этапом станет глубочайший кризис внутри Израиля. Нетаньяху по этой причине и тянет время, чтобы попытаться как-то смягчить свое падение», - пояснил Ципис.
Ранее Израиль остановил захват Газы из-за плана президента США Дональда Трампа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
