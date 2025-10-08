«Это всё спектакль. Нетаньяху критикует Америку, хотя за кулисами уже обо всём договорились. У Нетаньяху большая проблема - он боится ультраправых внутри Израиля, которые на него обрушились с большой критикой еще две недели назад, когда состоялось голосование в ООН. В их понимании Нетаньяху провалился. Это был исторический и дипломатический провал главы израильского правительства в том, что вообще дошло дело до голосования в ООН о провозглашении Палестинского государства. Ультраправые поклялись не отдать ни одного метра израильской земли, то есть Западный берег реки Иордан. Они требуют продолжить оккупацию и полный захват сектора Газа, а также, чтобы Нетаньяху ни в коем случае не соглашался на план президента США Дональда Трампа. В противном случае они выйдут из коалиции и обрушат правительство Нетаньяху, поэтому глава правительства вынужден повторять антиамериканскую риторику для внутреннего потребления», - считает политолог.