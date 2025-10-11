Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по Газе
Консенсус достигнут по большинству положений следующих этапов мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.
Вместе с тем политик подчеркнул, что некоторые положения предстоит доработать.
«В некоторых случаях договоренности, достигнутые в прекрасных египетских кабинетах... могут не работать на практике», - указал американский лидер.
Ранее Трамп заявлял, что палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о первом этапе мирного плана по сектору Газа, который предусматривает освобождение заложников и вывод израильских сил до согласованной линии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по Газе
- При пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае погиб человек
- Картаполов ответил на вопрос о новом оружии России
- В Румынии опровергли сообщения об импорте страной энергоносителей из России
- Трамп сообщил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином
- В Красноярском крае загорелась пятиэтажка на 2000 «квадратов»
- Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1
- Биткоин упал ниже $105 тысяч впервые с июня
- Львова-Белова сообщила о возвращении 122 детей к семьям на Украине с 2022 года
- Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru