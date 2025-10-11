Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по Газе

Вместе с тем политик подчеркнул, что некоторые положения предстоит доработать.

«В некоторых случаях договоренности, достигнутые в прекрасных египетских кабинетах... могут не работать на практике», - указал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о первом этапе мирного плана по сектору Газа, который предусматривает освобождение заложников и вывод израильских сил до согласованной линии.

