Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по Газе

Консенсус достигнут по большинству положений следующих этапов мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом рассказал журналистам президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем политик подчеркнул, что некоторые положения предстоит доработать.

«В некоторых случаях договоренности, достигнутые в прекрасных египетских кабинетах... могут не работать на практике», - указал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о первом этапе мирного плана по сектору Газа, который предусматривает освобождение заложников и вывод израильских сил до согласованной линии.

