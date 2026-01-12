Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ повреждены два дома и автомобили

Украинские военные пытались атаковать Севастополь, минувшим вечером и ночью 12 января над городом уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По предварительным данным Спасательной службы, в Балаклаве осколки повредили два окна в двух многоквартирных жилых домах. Кроме того, посечена стена фасада дома.

«На территории детского сада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа. На место сразу выехали спасатели, собрали небольшое количество мелких фрагментов (осколков), повреждений... не зафиксировано», - написал Развожаев в Telegram-канале.

Также в Балаклаве осколки БПЛА посекли два автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило, что над Крымом уничтожили два украинских беспилотника, пишет «Свободная пресса».

