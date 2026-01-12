Доминиканский футболист Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал»
Доминиканский игрок тульского футбольного клуба «Арсенал» Эдарлин Рейес отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Отмечается, что 28-летний полузащитник не вернулся в «Арсенал», несмотря на действующие контрактные обязательства. При этом клуб заблаговременно уведомил футболиста о графике сборов и приобрел для него билеты.
«Мы считаем, что такой поступок - проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам. "Арсенал" оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений», - говорится в заявлении команды.
«Арсенал» отметил, что ведет переговоры, надеется найти компромисс и минимизировать возможные финансовые и репутационные риски.
Ранее игрок саратовского баскетбольного клуба «Автодор» американец Терренс Эдвардс отказался возвращаться в расположение команды после поездки в США.
