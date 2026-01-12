Российские кинотеатры в праздники заработали более 10 млрд рублей
Кассовые сборы в российских кинотеатрах за 1-11 января составили свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Общая сумма валовых сборов от платного кинопроката в РФ за 11 дней составила 10 296 997 512 рублей. Самым прибыльным днем стало 2 января, когда кинозалы заработали свыше 1,4 млрд рублей. Более половины от сборов за новогодние каникулы - свыше 8 млрд рублей - принадлежит премьерам наступившего года.
Абсолютный лидер проката - фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2». Картина собрала уже более 4,9 млрд рублей, первый миллиард она заработала на второй день показов. Две другие новогодние премьеры - «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина - собрали по 2 млрд рублей.
Ранее стало известно, что фильм «Чебурашка 2» по итогам новогоднего проката стал одним из самых успешных проектов кинорынка РФ и вошел в тройку лидеров по кассовым сборам за всю историю наблюдений.
