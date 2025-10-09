ХАМАС заявил о гарантиях окончательного прекращения войны в Газе
Палестинское движение ХАМАС получило гарантии от посредников и США, что военный конфликт в секторе Газа больше не возобновится. Об этом сообщил глава политбюро движения в анклаве и руководитель переговорной делегации Халиль аль-Хейя, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera.
По словам аль-Хейи, гарантии предоставили Египет, Катар, Турция и администрация США. Он отметил, что заключенное в египетском Шарм-эш-Шейхе соглашение предусматривает вывод израильских войск из сектора Газа, возобновление работы КПП «Рафах» и расширение поставок гуманитарной помощи, отмечает RT.
Как уточнил представитель ХАМАС, договоренности включают масштабный обмен заключенными: Израиль освободит 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, 1,7 тысячи человек, задержанных после октября 2023 года, а также всех несовершеннолетних и женщин.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны подписали первый этап мирного плана, предполагающий освобождение заложников и отвод израильских войск. Вступление режима прекращения огня ожидается после одобрения соглашения израильским кабинетом министров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь»
- Российский МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области
- ХАМАС заявил о гарантиях окончательного прекращения войны в Газе
- Военный суд приговорил трех военных ВСУ к срокам за теракты в Курской области
- Вассерман объяснил стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира
- Политолог объяснил, почему Трамп признал сложность урегулирования конфликта на Украине
- Адвокат: По еврейским традициям Джиган должен отдать имущество Самойловой
- Адвокат допустил, что дети Джигана и Самойловой останутся с отцом
- Новая книга лауреата Нобелевки по литературе выйдет в России в ноябре
- МАГАТЭ: На Запорожской АЭС началось восстановление внешнего электроснабжения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru