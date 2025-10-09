ХАМАС заявил о гарантиях окончательного прекращения войны в Газе

Палестинское движение ХАМАС получило гарантии от посредников и США, что военный конфликт в секторе Газа больше не возобновится. Об этом сообщил глава политбюро движения в анклаве и руководитель переговорной делегации Халиль аль-Хейя, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera.

По словам аль-Хейи, гарантии предоставили Египет, Катар, Турция и администрация США. Он отметил, что заключенное в египетском Шарм-эш-Шейхе соглашение предусматривает вывод израильских войск из сектора Газа, возобновление работы КПП «Рафах» и расширение поставок гуманитарной помощи, отмечает RT.

Трамп пообещал восстановить сектор Газа после мирного соглашения

Как уточнил представитель ХАМАС, договоренности включают масштабный обмен заключенными: Израиль освободит 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, 1,7 тысячи человек, задержанных после октября 2023 года, а также всех несовершеннолетних и женщин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны подписали первый этап мирного плана, предполагающий освобождение заложников и отвод израильских войск. Вступление режима прекращения огня ожидается после одобрения соглашения израильским кабинетом министров, передает «Радиоточка НСН».

