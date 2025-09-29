Белый дом представил план Трампа по Газе

Белый дом представил 20-пунктовый план Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе. В нем предусмотрено немедленное прекращение боевых действий, вывод израильских войск и освобождение заложников в течение 72 часов после одобрения соглашения.

Документ предлагает амнистию для членов ХАМАС, согласных на разоружение и отказ от участия в управлении анклавом. Израилю гарантируется отсутствие аннексии или оккупации территории, а жителям Газы обещают, что их не будут принуждать к выезду.

План предусматривает создание особой экономической зоны и направление масштабной международной гуманитарной помощи, включая восстановление инфраструктуры. Управление анклавом временно передадут технократическим властям под международным надзором.

США и арабские партнеры намерены сформировать стабилизационные силы для поддержки палестинских полицейских. Также Вашингтон планирует инициировать диалог между Израилем и палестинцами о долгосрочном мирном сосуществовании, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
