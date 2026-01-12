Москвичей предупредили о морозах до -20 градусов к выходным

К концу недели москвичей ждут поистине крещенские морозы — до -20 градусов при слабом снегопаде, сказала НСН Татьяна Позднякова.

Существенных снегопадов в течение недели в Московском регионе не предвидится, однако морозы постепенно будут усиливаться, и к воскресенью столбики термометров опустятся до -20 градусов. Об этом НСН заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

О тридцатиградусных морозах на Крещение предупредил жителей Центральной России ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В то же время в Москве ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова пообещала к празднику слабый снег и температуру не ниже -10 градусов. По оценке Поздняковой, столбики термометров к Крещению опустятся до -20, а о сильных снегопадах пока можно забыть.

«Наиболее интенсивные снегопады в столичном регионе были в ночь на понедельник. Высота снежного покрова увеличилась в среднем 3-5 сантиметров. Сегодня днем снегопад пойдет на убыль, сугробы подрастут лишь на 1-3 сантиметра, а столбики термометров не опустятся ниже -3…-5 градусов. Во вторник будет небольшая передышка от осадков, но в среду днем снегопад чуть усилится. В целом на протяжении всей недели осадки будут несильными, локального характера. Чего нельзя сказать о морозах – температура воздуха к концу недели будет понижаться. Серьезные морозы придут в столичный регион в ближайшие двое-трое суток. В субботу мы ожидаем усиление морозов до -15…-20 градусов ночью и -10…-15 градусов днем. Это почти на семь градусов ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что снегопад, накрывший Москву и Подмосковье 9 января, стал одним из сильнейших за 146 лет постоянных наблюдений в столице.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
