Москвичей предупредили о морозах до -20 градусов к выходным
К концу недели москвичей ждут поистине крещенские морозы — до -20 градусов при слабом снегопаде, сказала НСН Татьяна Позднякова.
Существенных снегопадов в течение недели в Московском регионе не предвидится, однако морозы постепенно будут усиливаться, и к воскресенью столбики термометров опустятся до -20 градусов. Об этом НСН заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
О тридцатиградусных морозах на Крещение предупредил жителей Центральной России ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В то же время в Москве ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова пообещала к празднику слабый снег и температуру не ниже -10 градусов. По оценке Поздняковой, столбики термометров к Крещению опустятся до -20, а о сильных снегопадах пока можно забыть.
«Наиболее интенсивные снегопады в столичном регионе были в ночь на понедельник. Высота снежного покрова увеличилась в среднем 3-5 сантиметров. Сегодня днем снегопад пойдет на убыль, сугробы подрастут лишь на 1-3 сантиметра, а столбики термометров не опустятся ниже -3…-5 градусов. Во вторник будет небольшая передышка от осадков, но в среду днем снегопад чуть усилится. В целом на протяжении всей недели осадки будут несильными, локального характера. Чего нельзя сказать о морозах – температура воздуха к концу недели будет понижаться. Серьезные морозы придут в столичный регион в ближайшие двое-трое суток. В субботу мы ожидаем усиление морозов до -15…-20 градусов ночью и -10…-15 градусов днем. Это почти на семь градусов ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что снегопад, накрывший Москву и Подмосковье 9 января, стал одним из сильнейших за 146 лет постоянных наблюдений в столице.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эстония запретила въезд 261 участвовавшему в СВО россиянину
- А как же Шон Пенн? От «Золотого глобуса» призвали не ждать «глубины»
- Фон дер Ляйен заявила, что РФ должна показать заинтересованность в мире
- Москвичей предупредили о морозах до -20 градусов к выходным
- Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек»
- Шаламе, Ди Каприо и Бакли: Чем запомнился «Золотой глобус»-2026
- Развожаев: В Севастополе после атаки ВСУ повреждены два дома и автомобили
- ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
- Российские кинотеатры в праздники заработали более 10 млрд рублей
- Доминиканский футболист Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru