Москвичей предупредили о морозах до -20 градусов к выходным

Существенных снегопадов в течение недели в Московском регионе не предвидится, однако морозы постепенно будут усиливаться, и к воскресенью столбики термометров опустятся до -20 градусов. Об этом НСН заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

О тридцатиградусных морозах на Крещение предупредил жителей Центральной России ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В то же время в Москве ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова пообещала к празднику слабый снег и температуру не ниже -10 градусов. По оценке Поздняковой, столбики термометров к Крещению опустятся до -20, а о сильных снегопадах пока можно забыть.