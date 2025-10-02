В Госдуме не исключили помощь России в восстановлении разрушенной Газы
Россия поддерживает план американского лидера Дональду Трампа по сектору Газа, кроме того, не исключено, что Россия в будущем поможет в восстановлении Палестины, сказал НСН Алексей Чепа.
Россия на протяжении десятков лет поддерживала ряд положений, которые изложил президент США Дональд Трамп в своем плане по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, план Трамп будет эффективным и сможет привести к долгосрочному перемирию между Израилем и Палестиной. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth список стран, которые поддерживают его план по мирному урегулированию в секторе Газа — среди них Азербайджан и Россия. Всего в перечне 23 страны — Австралия, Турция, Великобритания Казахстан, Китай, а также европейские страны. Чепа подтвердил, что Россия поддерживает план Трампа.
«Конечно, Россия поддерживает план Трампа по Газе. Мы на протяжении десятков лет настаивали на ряде позиций, которые озвучены в этом плане, всегда поддерживали Палестину, независимое палестинское государство, необходимость его создания. Только в таком случае для палестинцев можно говорить о какой-то мирной жизни. Если план будет реализован, думаю, наступит перемирие между Израилем и Палестиной, хотелось бы, чтобы оно было длительным. Полагаю, план Трампа будет эффективным. Считаю также, что будет разумно, если страны, поддерживающие план Трампа, помогут восстанавливать Палестину и ее государственность. Не исключено, что Россия также примет в этом участие», — сказал Чепа.
Ранее научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявил, что ХАМАС обладает лишь ограниченной властью на территории сектора Газа, его согласие на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта с Израилем вовсе не обязательно повлечет за собой окончание боевых действий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будет страшная битва: Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки
- Более 40 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ
- «Козлы» и «капуста»: В России усомнились в конфискации европейских активов
- Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен
- МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
- Востоковед назвал вбросом заявления об отравлении Асада
- Действия стран НАТО по отлову танкеров с нефтью назвали пиратством
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали на 25%
- Захарова призвала Украину отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
- В Госдуме не исключили помощь России в восстановлении разрушенной Газы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru