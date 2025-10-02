Россия на протяжении десятков лет поддерживала ряд положений, которые изложил президент США Дональд Трамп в своем плане по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, план Трамп будет эффективным и сможет привести к долгосрочному перемирию между Израилем и Палестиной. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth список стран, которые поддерживают его план по мирному урегулированию в секторе Газа — среди них Азербайджан и Россия. Всего в перечне 23 страны — Австралия, Турция, Великобритания Казахстан, Китай, а также европейские страны. Чепа подтвердил, что Россия поддерживает план Трампа.