«Без сюрпризов»: США обещают санкции против Путина, НАТО перебрасывает войска
Помимо движений вокруг украинской границы, Россия наращивает группировку кораблей флота в европейском регионе - это создает угрозу прямого столкновения уже с США.
Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке заявляют о «консультациях» с Украиной по данному вопросу. Накануне состоялся брифинг представителя Госдепартамента США – Нед Прайс заявил, что американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности.
Он отметил, что в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности. «Так что сюрпризов там не будет», — заявил дипломат. Прайс подчеркнул, что и Москву ответ не сильно удивит, но напомнил, что в случае агрессивных действий в сторону Украины Россию ждут беспрецедентные санкции.
Президент США Джо Байден также не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ. Отмечается, что журналисты застали Байдена в магазине.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале уже назвал подобные высказывания американского президента ожидаемыми.
«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России. Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», - написал он.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс не будет размещать войска на территории Украины. В интервью телеканалу CNN он подтвердил, что боевые части Альянса в этой стране размещать не планируется, но отметил, что НАТО не готово к компромиссу с Россией.
Но ранее было распространено сообщение Альянса, в котором говорится, что страны НАТО направят дополнительные силы в места развертывания альянса в Восточной Европе в связи с якобы нарастающим военным присутствием России на Украине и у ее границ.
Отмечается, что союзники по НАТО «переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания, усиливая сдерживание и оборону союзников». Так, Дания отправит в Балтийское море фрегат и направит четыре истребителя F-16 в Литву, испанские корабли присоединятся к военно-морским силам альянса, Франция выразила готовность ввести войска под командованием НАТО в Румынию.
От подобной «помощи» уже отказались в Хорватии – президент страны Зоран Миланович в эфире национального телевидения заявил, что в случае конфликта России и Украины будут отозваны все хорватские военнослужащие из сил НАТО в Восточной Европе. По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с наращиванием сил Североатлантического альянса в регионе. Он пояснил, что позиция хорватских властей не связана «ни с Украиной, ни с Россией».
Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что Запад не будет прислушиваться к «угрозам» Хорватии о выводе войск из Восточной Европы в случае войны России и Украины, так как мнение ее правительства совершенно не значимо в регионе.
Неоднозначные заявления НАТО нагнетают обстановку в самой Украине. Так, командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал 20 февраля датой «вторжения» российских войск в его страну. Он указал, что в этот день закончатся Олимпиада в Пекине и российско-белорусские военные учения.
С ним не согласился военный историк Евгений Норин, который в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что перед реальной войной стороны конфликта никогда не называют конкретную дату ее начала, и указал, какие события могли бы действительно предвещать старт боевых действий.
«Если вы увидите эшелоны с боеприпасами, движущиеся в сторону линии фронта, то да, надо бояться. Если вы слышите о развертывании госпиталей и всей медицинской инфраструктуры в зоне боевых действий, тоже надо бояться. А если раненых не ждут, население не эвакуируют, если нет роста накопления и расхода боеприпасов, ничего не будет», - разъяснил эксперт.
В свою очередь, военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что в Европе нарастает угроза войны, не исключено прямое столкновение США и России.
«Пока не все фишки стоят на доске. Официально в движение перешли вооруженные силы России с Дальнего Востока на запад в Белоруссию. Наверное, скоро перейдут в движение войска на территории СНГ. Российские корабли подходят со стороны Индийского океана, крупнейшие корабли Тихоокеанского флота подойдут в Средиземное море, другие – со стороны Северного моря и Балтики. Собирается большая группировка. Западная тоже – во главе с авианосцем Truman. Сейчас в Средиземном море складывается очень опасная ситуация. Возможно прямое военное столкновение между США и Россией», - предупредил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев сконцентрировал огромное количество военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке Украины к наступательным действиям.
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