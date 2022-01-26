«Без сюрпризов»: США обещают санкции против Путина, НАТО перебрасывает войска

Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке заявляют о «консультациях» с Украиной по данному вопросу. Накануне состоялся брифинг представителя Госдепартамента США – Нед Прайс заявил, что американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности.

Он отметил, что в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности. «Так что сюрпризов там не будет», — заявил дипломат. Прайс подчеркнул, что и Москву ответ не сильно удивит, но напомнил, что в случае агрессивных действий в сторону Украины Россию ждут беспрецедентные санкции.



Президент США Джо Байден также не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ. Отмечается, что журналисты застали Байдена в магазине.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале уже назвал подобные высказывания американского президента ожидаемыми.