Экс-депутат Госдумы от КПРФ Михайлов попал в список террористов и экстремистов

«Михайлов Олег Алексеевич, 06.01.1987 г.р., г. Печора Республики Коми», - указано в перечне.

Ранее Михайлова обвинили по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганду терроризма, совершенные с использованием СМИ или интернета.

Бывший парламентарий был задержан 21 октября в Москве. Басманный суд столицы отправил его в СИЗО до 21 декабря 2026 года,

Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга был внесён основатель Telegram Павел Дуров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

