Экс-депутат Госдумы от КПРФ Михайлов попал в список террористов и экстремистов
Экс-депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
«Михайлов Олег Алексеевич, 06.01.1987 г.р., г. Печора Республики Коми», - указано в перечне.
Ранее Михайлова обвинили по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганду терроризма, совершенные с использованием СМИ или интернета.
Бывший парламентарий был задержан 21 октября в Москве. Басманный суд столицы отправил его в СИЗО до 21 декабря 2026 года,
Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга был внесён основатель Telegram Павел Дуров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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