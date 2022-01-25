Военный историк: О реальных войнах столько не говорят, как об Украине

Украина могла бы «привязать» дату российского «вторжения» и ко Дню Независимости Анголы, сказал НСН Евгений Норин.

Перед реальной войной стороны конфликта никогда не называют конкретную дату ее начала, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал 20 февраля датой «вторжения» российских войск в его страну. Он указал, что в этот день закончатся Олимпиада в Пекине и российско-белорусские военные учения.

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«Тема российской угрозы и грядущего вторжения педалируется на Украине непрерывно по политическим мотивам. Почему конкретно эта дата? Просто взяли пару событий, которые хоть как-то можно привязать к теме. Слухи о предстоящей эскалации в Донбассе появляются каждый месяц, другое дело, что сейчас это на высоком уровне и широко анонсируется. Но «Волки! Волки!» кричат постоянно, а ничего не происходит», - сказал Норин.

Он призвал не слушать эти «крики» и удивился, почему в Киеве забыли про Анголу.

«Если бы был День Независимости Анголы, то был бы использован он. Не надо слушать эти крики, не бывает войны, начало которой назначено на такой-то день. Если ты подозреваешь, что на тебя противник нападет, ты будешь не выступать или кричать, а просто к этому готовиться», - подчеркнул военный историк.

Норин также указал, какие события могли бы действительно предвещать начало войны.

«Если вы увидите эшелоны с боеприпасами, движущиеся в сторону линии фронта, то да, надо бояться. Если вы слышите о развертывании госпиталей и всей медицинской инфраструктуры в зоне боевых действий, тоже надо бояться. А если раненых не ждут, население не эвакуируют, если нет роста накопления и расхода боеприпасов, ничего не будет», - разъяснил эксперт.

Он также напомнил, что «в грязи» никто не воюет.

«Весной как раз хуже начинать боевые действия, весной распутица. Ждем подобных событий летом, когда грязи подсохнут, а потом начинаем ждать зимой, когда грязи подмерзнут, но они не приходят никогда», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Новый раунд «истерии»: Чего добиваются США эвакуацией дипломатов из Украины

Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России».

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал эти действия Вашингтона искусственным «нагнетанием истерии» вокруг Украины и попыткой оправдать размещение ракет США и НАТО в этой стране.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Война В ДонбассеРоссияУкраина
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