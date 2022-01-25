«Театр абсурда»: В ЛНР высмеяли слова о «вторжении» России на Украину 20 февраля
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что на Украине говорят о «вторжении» России для разжигания обстановки.
Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом».
Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Марочко считает, что украинские военачальники делают «пустые заявления» специально для нагнетания обстановки.
«Все связанное с российским «вторжением» на Украину больше чем театром абсурда я назвать не могу. Потому что если брать во внимание историю сообщения о «нападении», то вначале его обещали до Нового года – российская армия на войну не явилась, потом – после. Далее взаимосвязь была с Олимпиадой в Пекине: говорили, что под информационным прикрытием Россия нападет. Сейчас уже говорят о том, что это будет в конце февраля. Абсолютно не исключаю, что в конце февраля, а, может, даже в середине, опять заявят, что погодные условия не такие, и перенесут войну на март. Тогда это будет «оптимальными» условиями. Если здраво смотреть на ситуацию, то здесь логики и обоснований всему этому просто не существует. Это пустозвонство для того, чтобы нагнетать ситуацию вокруг российского "вторжения"», - отметил он.
По его словам, украинские военные противоречат сами себе.
«Вот такие недалекие люди, в лице украинских военачальников, сами подтверждают тот факт, что российская армия не нападала на Украину в 2014 году. Они сами себя опровергают: как можно говорить о вторжении, если, согласно их же логике, российская армия находится на территории Донбасса. Это бред», - заключил Марочко.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае войны на Донбассе Россия будет обязана признать ЛНР и ДНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- СМИ: В Петербурге солиста оркестра Мариинки задержали по подозрению в насилии над внучкой
- Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
- В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя
- В ЛНР заявили об активизации украинской армии на территории страны
- Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины
- Одного из предполагаемых участников нападения на вдову Градского задержали
- Россияне в 2021 году взяли на треть больше кредитов наличными, чем в 2020-м
- СМИ: В России приостановили закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона»
- Юрий Быков снимет сериал про крупнейшую ОПГ в истории России
- Таиланд в феврале начнет вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru