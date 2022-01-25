«Театр абсурда»: В ЛНР высмеяли слова о «вторжении» России на Украину 20 февраля

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Марочко считает, что украинские военачальники делают «пустые заявления» специально для нагнетания обстановки.

«Все связанное с российским «вторжением» на Украину больше чем театром абсурда я назвать не могу. Потому что если брать во внимание историю сообщения о «нападении», то вначале его обещали до Нового года – российская армия на войну не явилась, потом – после. Далее взаимосвязь была с Олимпиадой в Пекине: говорили, что под информационным прикрытием Россия нападет. Сейчас уже говорят о том, что это будет в конце февраля. Абсолютно не исключаю, что в конце февраля, а, может, даже в середине, опять заявят, что погодные условия не такие, и перенесут войну на март. Тогда это будет «оптимальными» условиями. Если здраво смотреть на ситуацию, то здесь логики и обоснований всему этому просто не существует. Это пустозвонство для того, чтобы нагнетать ситуацию вокруг российского "вторжения"», - отметил он.

По его словам, украинские военные противоречат сами себе.