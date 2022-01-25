«Символическая позиция»: Политолог подчеркнул отсутствие авторитета Хорватии на Западе
Политолог Павел Салин считает, что отзыв хорватских военных в случае войны России и Украины не повлияет на конфликт.
Запад не будет прислушиваться к «угрозам» Хорватии о выводе войск из Восточной Европы в случае войны России и Украины, так как мнение ее правительства совершенно не значимо в регионе. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае конфликта России и Украины власти страны отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. При этом Салин считает, что такое заявление никак не повлияет на ситуацию.
«Позиция миноритариев в НАТО, к которым относится Хорватия, конечно, с символической точки зрения имеет значение, но с точки зрения материальной и технической поддержки – подобные страны не могли бы оказать влияние на динамику конфликта. В первую очередь, важна позиция США, во вторую – ее союзников по англосаксонскому блоку, например, Великобритании, и в третью очередь – европейского крупника, например, Скандинавии. А все остальное – это шумы, которые никакого воздействия, даже символического, оказывать не будут. Если бы такое заявление прозвучало, скажем, со стороны Норвегии – то это было бы почти сенсацией», - отметил он.
При этом, по его словам, для России такие заявления президента Хорватии могут быть выгодны.
«Российская пропаганда за подобное заявление, конечно же, ухватится. Но ее целевая аудитория находится внутри страны. А на Западе освещение данного сообщения в СМИ особой роли не сыграет, потому что там те, кто принимает решения, смотрят на фундаментальные расклады. С их точки зрения, позиция Хорватии особой роли не играет», - подчеркнул политолог.
Он также предположил, в каком случае партнеры США могут последовать примеру Хорватии.
«Союзники имеют дело с Соединенными Штатами, как со старшим партнером, потому что они гарантируют защиту и безопасность. Если США в российско-украинском конфликте продемонстрируют слабость, то они могут остаться без поддержки партнеров. Именно поэтому Штаты пока не выходят из украинского конфликта, понимая, что обратное может нанести удар по их имиджу», - заключил Салин.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, а по приказу «заокеанских друзей».
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