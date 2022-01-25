«Символическая позиция»: Политолог подчеркнул отсутствие авторитета Хорватии на Западе

«Позиция миноритариев в НАТО, к которым относится Хорватия, конечно, с символической точки зрения имеет значение, но с точки зрения материальной и технической поддержки – подобные страны не могли бы оказать влияние на динамику конфликта. В первую очередь, важна позиция США, во вторую – ее союзников по англосаксонскому блоку, например, Великобритании, и в третью очередь – европейского крупника, например, Скандинавии. А все остальное – это шумы, которые никакого воздействия, даже символического, оказывать не будут. Если бы такое заявление прозвучало, скажем, со стороны Норвегии – то это было бы почти сенсацией», - отметил он.

При этом, по его словам, для России такие заявления президента Хорватии могут быть выгодны.

«Российская пропаганда за подобное заявление, конечно же, ухватится. Но ее целевая аудитория находится внутри страны. А на Западе освещение данного сообщения в СМИ особой роли не сыграет, потому что там те, кто принимает решения, смотрят на фундаментальные расклады. С их точки зрения, позиция Хорватии особой роли не играет», - подчеркнул политолог.

Он также предположил, в каком случае партнеры США могут последовать примеру Хорватии.