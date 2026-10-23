Стало известно, сколько зарабатывают криокомпании в России

«Постоянно приходится слышать, что крионика – это способ заработать деньги на чужом горе. Но ни одна такая клиника в мире не работает в прибыль. Это касается и США, и Австралии, и России. Если доходы превышают расходы, их вкладывают в развитие. Если вы хотите заработать денег, нужно торговать обувью, сосисками и так далее. Плюс в таком случае вам не придется нервничать, так как эта тема непростая в целом. Поэтому нам неприятно слышать, что мы делаем на этом большие деньги», — отметил он.

Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович заявил в пресс-центре НСН, что люди готовы пойти на криозаморозку в большей степени из-за страха, но это утопическая идея.

