Стало известно, сколько зарабатывают криокомпании в России
Игорь Артюхов заявил НСН, что постоянно приходится слышать, что крионика – это способ заработать деньги на чужом горе, но это не так.
Биофизик, криобиолог, геронтолог, футуролог Игорь Артюхов в пресс-центре НСН не подтвердил слухи о том, что криоклиники зарабатывают большие деньги.
«Постоянно приходится слышать, что крионика – это способ заработать деньги на чужом горе. Но ни одна такая клиника в мире не работает в прибыль. Это касается и США, и Австралии, и России. Если доходы превышают расходы, их вкладывают в развитие. Если вы хотите заработать денег, нужно торговать обувью, сосисками и так далее. Плюс в таком случае вам не придется нервничать, так как эта тема непростая в целом. Поэтому нам неприятно слышать, что мы делаем на этом большие деньги», — отметил он.
Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович заявил в пресс-центре НСН, что люди готовы пойти на криозаморозку в большей степени из-за страха, но это утопическая идея.
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